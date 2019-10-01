تعرف علي نصائح اية زايد لنجوم الوسط الفني لتعزيز الثقة في أسنانهم

أكدت الدكتورة اية زايد، أخصائية تجميل وزراعة الأسنان بالقصر العيني، أن ابتسامة هوليود أصبحت الأكثر رواجا وطلبا بين نجوم الوسط الفني الذين يحرصون باستمرار علي المتابعة والعناية بأسنانهم معها بشكل دوري خاصة أنها تعتمد في عملها مع نجوم ونجمات الوسط الفني تحديدا علي أدوات وأجهزة مختلفة من حيث العناية بأسنانهم ويعد

هذا السر وراء أنجذاب النجوم اليها لعلاج أسنانهم.

وأضافت : الاهتمام بالأسنان أصبحت ضرورة ملحة لأنها محور لفت الأنظار وسر الثقة بالنفس عن طريق الوصول الي الابتسامة الأقرب الي الطبيعية من حيث درجة اللون الابيض والتفاصيل الطبيعية للاسنان وهذا ما يحتاجه

باستمرار نجوم الوسط الفني .

يذكر أن اية زايد حصلت علي أفضل مركز تجميل اسنان في مصر في مهرجان " Egypt eye on fashion " الذي حضره النجم أحمد زاهر ودوللي شاهين والمطرب محمد نور وراندا البحيري وأمل رزق ومروة عبدالمنعم ونجوم آخرون كما أن حاصلة علي درجة الماجستير في طب الأسنان بالقصر العيني ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع جميع الحالات في الوسط الفني وخارجه.

Advertisements