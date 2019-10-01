فيديو.. تشارلي بوث يطرح أحدث كليباته "Cheating on You"

طرح الفنان العالمي تشارلي بوث أحدث كليباته بعنوان "Cheating on You"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنان العالمي تشارلي بوث طرح مؤخرًا كليبا بعنوان "Mother"، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. بوث طرح مؤخرًا كليبا بعنوان "Mother"، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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