صور.. هيفاء وهبي تعود من جديد بإطلالة روك

خطفت النجمة هيفاء وهبي آراء متابعيها على إنستجرام ،حيث نشرت صور إطلالتها الجديدة الأنيقة عبر حسابها الرسمي. وظهرت هيفاء وهبي مرتدية فستان سورايه أزرق لامعا، بخلفية روك، مما نال إعجاب جمهورها ومحبيها. يذكر أن النجمة هيفاء وهبي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "شاغلة كل الناس"، وهي من كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، كما كسرت الأغنية حاجز المليون منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. مؤخرًا أغنية بعنوان "شاغلة كل الناس"، وهي من كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، كما كسرت الأغنية حاجز المليون منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. Advertisements

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