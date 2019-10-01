أحمد الفيشاوي مع زوجته في ليلة رومانسية

اجتمع الفنان أحمد الفيشاوي بزوجته في ليلة رومانسية، حيث نشر صورة تجمعهما وذلك عبر حسابه بموقعالتبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.
وظهر خلالها الفيشاوي وزوجته في ليلة رومانسية،وعلق قائلًا: "زوجتي العزيزة.. ربنا يخلكي ليا وديمًا معايا".
ويشار إلى أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق2" مع النجم عمرو يوسف.
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