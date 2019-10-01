أحمد الفيشاوي مع زوجته في ليلة رومانسية

اجتمع الفنان أحمد الفيشاوي بزوجته في ليلة رومانسية، حيث نشر صورة تجمعهما وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهر خلالها الفيشاوي وزوجته في ليلة رومانسية، وعلق قائلًا: "زوجتي العزيزة.. ربنا يخلكي ليا وديمًا معايا". وعلق قائلًا: "زوجتي العزيزة.. ربنا يخلكي ليا وديمًا معايا". Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق2" مع النجم عمرو يوسف.

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