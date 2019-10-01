الخميس.. "القطط" يُعرض من جديد على مسرح ميامي

قال الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، التابعة للبيت الفني للمسرح، ان الفرقة تستعد لتقديم عرضها الجماهيري الناجح "القطط" من جديد، على خشبة مسرح ميامي، وذلك ابتداء من يوم الخميس المُقبل الموافق ٣ أكتوبر،

في تمام السابعة مساءً.يذكر أن "القطط" تدور أحداثه حول فكرة الاختلاف و قبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، والعرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، مريم البحراوي ، ديكور و ملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي و أحمد عبد العزيز، إستعرضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف و أغاني صفوت زينهم، و إخراج صفوت صبحي.