شاهد.. نرمين ماهر تتألق بإطلالة أمريكاني

خطفت الفنانة نرمين ماهر الأنظار بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهرت "ماهر" في الاطلالة أمريكاني ونالت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين. ويذكر أن آخر أعمال نرمين مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، مع النجم علي ربيع. مع النجم علي ربيع.

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