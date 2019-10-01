مهرجان كربلاء الدولي للمسرح يعلن عن دورته الثانية

أعلنت شعبة المسرح المعاصر التابعة للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة الإعلان الرسمي للفرق المشاركة في النسخة الثانية لمهرجان ايام كربلاء الدولي للمسرح.



بعد انطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بإستقبال العروض الراغبة بالمشاركة في الدورة الثانية لمهرجان كربلاء الدولي للمسرح، ووصول الاعمال المسجلة في الاستمارة إلى 57 عمل مسرحي من دول العالم "كندا، فرنسا، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا،

إيران، ايطاليا، ألمانيا، مصر، هولندا، الدنمارك، الكويت ، سلطنة عمان، البحرين، سوريا، فلسطين، و العراق".

أختارت لجنة المشاهدة الاعمال المسرحية المؤهلة للمشاركة النهائية وفقا للضوابط والتعليمات التي أقرتها اللجنة التحضيرية العليا للمهرجان، و بصورة فنية ومسرحية بحتة مستندة على الرؤيا الجماعية والمناقشة الدقيقة، وقد تم

اختيار العروض المشاركة على النحو التالي : العرض المسرحي"صدى الصمت .. دولة الكويت"، "الرهوط .. دولة تونس"، "مسافر ليل .. جمهورية مصر العربية"، "لقمة عيش .. سلطنة عمان"، "روبنسون وكروزو .. إيران"، "واقع خرافي .. العراق"، وأخيرًا " SOS.. العرق".

جدير بالذكر أن الجوائز المخصصة للعروض الفائزة ستكون كالتالي، جائزة أفضل عمل متكامل "لا تقبل المناصفة"، جائزة أفضل نص مسرحي، جائزة أفضل إخراج، جائزة أفضل ممثل، جائزة أفضل ممثلة، جائزة أفضل سينوغرافيا.