نجوي كرم تتخطي 3 ملايين مشاهدة فى "بعشق تفاصيلك"

تخطت النجمة اللبنانية نجوي كرم بHغنية "بعشق تفاصيلك"، حاجز الـ3 ملايين مشاهدة عبر موقع اليوتيوب. مشاهدة عبر موقع اليوتيوب. الأغنية من كلمات أحمد ماضي ومن ألحان عادل العراقي وتوزيع موسيقي طوني سابا وماستر محمد المقهور، وإخراج وليد ناصيف.

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