18 أكتوبر.. عبد الباسط حمودة مع هوس وتكسير شرقي في الجريك كامبس

يستضيف الجريك كامبس بوسط البلد، حفل "في المكس"، يوم الجمعة الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري. شهر أكتوبر الجاري. ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 200 جنيه، ويشارك فيه النجم الشعبي عبد الباسط حمودة، وباند هوس، وفرقة تكسير شرقي. السابعة مساءً، بسعر تذكرة 200 جنيه، ويشارك فيه النجم الشعبي عبد الباسط حمودة، وباند هوس، وفرقة تكسير شرقي.

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