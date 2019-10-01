نشر الفنان أحمد مكي صورة له تجمعه بحمامة، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهر "مكي" في الصورة داخل "غية حمام" وتجمعه بحمامة". Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مكي مسلسل "خلصانة بشياكة" مع شيكو وهشام ماجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد مكي في غية حمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.