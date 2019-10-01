مازن حايك حول علاقة أحلام وراغب علامة: لننتظر هذا الأمر.. ماذا عن "عروس بيروت"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتواصلُ الحديث عن برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس بعد عرض حلقتين منه، بمشاركة لجنة التحكيم أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي، والأنظار المُترقّبة لقرارات النجوم.

وأكّد المُتحدّث الرسمي باسم قنوات MBC، مازن حايك لـ"فوشيا" أن علاقةً متينةً تجمع بين المدربين، متطرقًا الى خدمة البلوك التي تم إدخالها في الموسم الجديد.

وعلّق حايك أيضًا على الانتقادات التي طالت مسلسل "عروس بيروت"، موجهًا رسالةً للجمهور، وتحدّث عن مدى إمكانية إنتاج عمل جديد مشابه له، أو جزء جديد بعد المسلسل الحالي.