شكرا لقرائتكم خبر عن زياد برجى يحيى حفلا غنائيا ضخما فى لبنان بعد تعاونه مع نانسي عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب زياد برجى لإحياء حفلا غنائيا كبيرا يوم السبت المقبل فى أحد الفنادق الكبرى بلبنان، ويقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور، منها ،أغنية بقعد لحالي، شو حلو، حبيبي وينو، وغيرها.

وطرح الفنان اللبنانى زياد برجي منذ أيام طرح كليب أغنيته الجديدة " لعيونك الحلوين"، عبرقناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، من كلماته، وألحانه وتوزيع هادى شرارة.

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من ناحية أخرى يتعاون زياد في ألبوم نانسى عجرم بأغنيتين، من ألحانه ومن كلمات أحمد ماضي، وتوزيع موسيقي هادي شرارة تحمل الأغنيات طابع الرومانسية والحب، حيث حرصت نانسى على تقديم أغنيات مختلفة بشكل كلاسيكى.

يذكرأن المطرب والملحن زياد برجى تعاون مؤخرا مع النجمة اللبنانية مايا دياب، من خلال كليب جديد يحمل اسم "خسرنا بعض"، والذى لاقى استحسان جمهوره وجمهورمايا دياب.