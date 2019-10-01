شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى: ظروف خاصة أجبرتنى على عدم حضور ختام مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نرمين الفقى، لـ"الخليج 365"، إن ظروفا شخصية أجبرتها على عدم حضور ختام مهرجان الجونة السينمائى، حيث إن إدارة المهرجان وجهت لها دعوة حضور حفل الختام، مشيرة إلى أنها سعيدة للغاية بنجاح المهرجان فى دوراته السابقة وتحديدا النسخة الثالثة من المهرجان الذى تعتبره من أهم مهرجانات العالم حاليا.

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نرمين الفقى تعكف حاليا على قراءة مسلسلين ينتميان لنوعيات الأعمال ذات الحلقات الطويلة "45 حلقة"، ومن المقرر أن تعلن عن تفاصيل العمل الذى تستقر عليه خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال نرمين الفقى مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى، وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخى وأحمد صيام.