شكرا لقرائتكم خبر عن "على الهادى يا زبادى".. مدحت تيخة ديزاينر فى "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان مدحت تيخة عرض حكاية "على الهادى يا زبادى" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى وقسمتك" على قناة ON E ابتداء من السبت المقبل، حيث تعرض الحكاية هذا الأسبوع على إحدى القنوات العربية، ويجسد مدحت شخصية شاب يدعى "عمر البشبيشى" يعمل ديزاينر ويمر بالعديد من المواقف خلال الحلقات.



مدحت تيخة مع أسرة المسلسل

حكاية "على الهادى يا زبادى" هى السادسة من الجزء الثالث للمسلسل، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وعدد آخر من الفنانين الشباب وتناقش الحكاية كل ما يواجه الفتيات والسيدات من تحرش جنسى أو لفظى.



مدحت تيخة

وانتهى صناع المسلسل من تصوير 6 حكايات الأولى "براد شاى" بطولة هبة مجدى وهانى عادل، والثانية "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، والرابعة بعنوان "بدلة جديدة" بطولة شريف سلامة ورانيا منصور، والخامسة بعنوان "مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة التى تعرض حالياً على ON E.