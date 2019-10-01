شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية السينمائى يعقد مؤتمرا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ35.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد القائمون على مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط مؤتمرا صحفيا للدورة الـ35 يوم الإثنين المقبل، الموافق 7 أكتوبر، بأحد فنادق الإسكندرية، وذلك بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان.

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ومن المقرر أن يكشف المؤتمر عن تفاصيل الدورة الجديدة، بالإضافة إلى الإعلان عن المكرمين الأجانب والأفلام المشاركة فى المهرجان، وتقام الدورة فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.

مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى هو مهرجان سينمائى دولى سنوى، يعقد فى مدينة الإسكندرية المصرية فى شهر أغسطس من كل عام، وافتتح للمرة الأولى فى العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، التى رأسها وقت إنشائها العام 1973 الناقد كمال الملاخ.