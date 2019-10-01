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شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تطلق على ألبومها الجديد اسم ADELE فى مفاجأة لجمهورها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت المغنية العالمية ليدي جاجا، مفاجأة مدوية فى تغريدة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، تطلق فيها على ألبومها الجديد اسم المغنية العالمية ADELE.
واحتفلت جاجا منذ ايام بمرور عام على إطلاق أغنيتها الشهيرة Shallow التى شاركها فى غنائها برادلى كوبر فى فيلمها A Star Is Born، والتى نجحت فى خطف العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة أفضل أغنية فى الدورة السابقة لتوزيع جوائز الأوسكار.
وحققت أغنية Shallow المركز الأول في 21 دولة، وحصلت على 2.3 مليار استماع ومشاهدة فى جميع التطبيقات، وتعتبر أيضًا أكثر أغنية حصلت على جوائز بالتاريخ، من ضمنها جائزة Grammy وجائزة Oscar.
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