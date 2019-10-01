شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تصطحب أبنائها في العرض الأول لفيلمها Maleficent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت نجمة هوليوود الشهيرة إنجلينا جولي علي خطف الأنظار نحوها إطلالاتها الأنيقة الفخمة، حيث تنتقي ملابسها من أهم وأشهر الدور العالمية للأزياء، وفاجأت أمس إنجيلينا جولي العالم بظهورها بإطلالة مبهرة و ذلك خلال العرض الأول لفيلمها الجديد " Maleficent: Mistress Of Evil " وذلك في مسرح الكابتن في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، وكان بصحبة جولي أطفالها الـ5 وهم باكس ( 15 عام ) و زهرة ( 14 عام ) و شيلوه ( 13 عام ) والتوأم نوكس وفيفيان (11عام ) .

اختارت إنجلينا جولي البالغة من العمر ( 44 عام ) أن تظهر علي السجادة الحمراء مرتديه فستان طويل باللون الأسود وهو واحد من أرقي تصميمات دار أزياء " Atelier Versace" في حين اختارت مجوهراتها من " Cartier " .



انجلينا مع ابنائها قبل العرض (1)



انجلينا تصطحب ابنائها قبل عرض فيلمها



انجلينا مع ابنائها قبل العرض

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انجيلينا جولي (2)



انجيلينا جولي (3)



انجيلينا جولي في عرض فيلمها



انجيلينا جولي (5)