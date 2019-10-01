شكرا لقرائتكم خبر عن ON E و DMC تعرضان فيلم "الممر" لـ أحمد عز أيام 6 و12 و15 أكتوبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قنوات ON E و DMC فيلم "الممر" للنجم أحمد عز والمخرج شريف عرفة ، يومي الأحد 6 أكتوبر و12 أكتوبر على شبكة قنوات ON E، كما يعرض الفيلم يوم 11 أكتوبر ويوم 15 أكتوبرعلى شبكة قناة DMC، وذلك احتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة .

فيلم الممر حقق أكثر من 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.