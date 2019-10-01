شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد هنيدى يسترجع ذكريات 25 سنة فن خلال تكريمه بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد هنيدى فى ندوة فنية بـ"الخليج 365" بتكريمه الأخير من مهرجان الجونة السينمائى عن إسهاماته الفنية خلال مشواره الذى تخطى 25 عاماً، حيث حضر هنيدى إلى مقر الجريدة وسط احتفاء كبير من صحفيى الخليج 365، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365 وعبد الفتاح عبد المنعم وكريم عبد السلام رئيسا التحرير التنفيذيان وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن ورئيس تحرير "عين ".

واسترجع هنيدى خلال الندوة ذكرياته منذ بدء مشواره فى التمثيل على مدار أكثر من 25 عاماً وصولاً إلى التكريم الذى حصل عليه من مهرجان الجونة، وروى هنيدى العديد من المواقف الكوميدية التى تعرض لها فى معظم الأعمال السينمائية والمسرحية التى قدمها، كما تطرق لعلاقته بالزعيم عادل إمام ودوره فى حياته الفنية، إضافة إلى نصيحة المخرج يوسف شاهين له فى بداياته ، وفى نهاية الندوة، سلم الكاتب الصحفى خالد صلاح هنيدى درع تكريم ”الخليج 365”

ومنح مهرجان الجونة محمد هنيدى جائزة الإنجاز الإبداعى لمساهماته الكبيرة فى السينما خلال مشواره الفنى، حيث يعد من أبرز نجوم السينما المصرية فى آخر 20 سنة، قدم خلالها العديد من الأفلام الناجحة منها "اسماعيلية رايح جاى"، "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، "همام فى أمستردام"، "جاءنا البيان التالى"، "عسكر فى المعسكر"، "فول الصين العظيم"، "وش إجرام"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وغيرها من الأعمال.

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