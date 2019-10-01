تراند اليوم : مي عمر تنضم لفيلم كوميدي جديد.. إعرف التفاصيل

اط فني كبير للفنانة مي عمر إذ تُحضر لمسلسلها الجديد الذي تشارك به في رمضان 2020، كما تعود للسينما بعد غياب.

أعلنت مي عمر إنها تشارك في فيلم جديد كوميدي لا يزال في مرحلة الكتابة، من إخراج سامح عبد العزيز.

وكان آخر أعمال مي عمر السينمائية “آخر ديك في مصر” مع محمد رمضان وعرض في 2017.

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وأوضحت مي عمر في لقاء مع ET بالعربي، أنها لن تتعاون هذا العام مع زوجها المخرج محمد سامي، مشيرة إلى أن ما يدفعها لمشاركته في أعمال هو الدور، إذا جاء لها دور مناسب تقبل به.

يشار إلى أن مي عمر، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “ولد الغلابة” مع أحمد السقا، ومحمد ممدوح، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي.

مسلسل “ولد الغلابة” من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح