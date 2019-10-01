تراند اليوم : شاهد.. نيللي كريم وهيا بتعاكس ظافر العابدين: نفسي أبقي أحلي منك

يتعاون الفنان ظافر العابدين، مع الفنانة نيللي كريم في تجربة سينمائية جديدة، لا تزال قيد التصوير.‏

نشر ظافر العابدين، عبر صفحته الشخصية على Instagram، مقطع فيديو، أثناء محاولة نيللي كريم لالتقاط صورة “سيلفي”، لهما ‏معًا، إلا أنها تحولت إلى فيديو طريف، قالت نيللي خلاله: “إحنا الحقيقة بنحاول ناخد صورة سيلفي مش عارفين، عشان أنا ‏عايزة أطلع أحلى منه الحقيقة”.‏

علق ظافر العابدين على الفيديو قائلًا: “نحن نصور فيلم معًا، ولكننا نكافح من أجل التقاط صورة سيلفي”.‏

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يشار إلى أن نيللي كريم شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “الفيل الأزرق 2” مع عدد من الفنانين منهم كريم عبد ‏العزيز، وهند ‏صبري، ‏الفيلم ‏من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. وقد حقق نجاحاً كبيراً خلال يوم ‏عرضه الأول، حيث وصلت ‏إيرادات الفيلم إلى ‏‏4 ‏ملايين جنيه خلال الساعات الأولي من عرضه.‏

يشار إلى أن ظافر العابدين يعرض له مسلسل “عروس بيروت” الذي يجمعه مع كارمن بصيص ومجموعة من النجوم، وهو ‏نسخة معربة من المسلسل التركي “عروس اسطنبول‎”.‎

ولأول مرة يظهر ظافر العابدين في مسلسل وهو يتحدث باللهجة اللبنانية، إذ كان يتحدث باللهجة المصرية في الأعمال اللبنانية ‏التي سبق وشارك بها‎.‎