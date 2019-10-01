تراند اليوم : شاهد.. نيللي كريم وهيا بتعاكس ظافر العابدين: نفسي أبقي أحلي منك

يتعاون الفنان ظافر العابدين، مع الفنانة نيللي كريم في تجربة سينمائية جديدة، لا تزال قيد التصوير.
نشر ظافر العابدين، عبر صفحته الشخصية على Instagram، مقطع فيديو، أثناء محاولة نيللي كريم لالتقاط صورة “سيلفي”، لهما معًا، إلا أنها تحولت إلى فيديو طريف، قالت نيللي خلاله: “إحنا الحقيقة بنحاول ناخد صورة سيلفي مش عارفين، عشان أنا عايزة أطلع أحلى منه الحقيقة”.
علق ظافر العابدين على الفيديو قائلًا: “نحن نصور فيلم معًا، ولكننا نكافح من أجل التقاط صورة سيلفي”.
يشار إلى أن نيللي كريم شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “الفيل الأزرق 2” مع عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز، وهند صبري، الفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. وقد حقق نجاحاً كبيراً خلال يوم عرضه الأول، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 4 ملايين جنيه خلال الساعات الأولي من عرضه.
يشار إلى أن ظافر العابدين يعرض له مسلسل “عروس بيروت” الذي يجمعه مع كارمن بصيص ومجموعة من النجوم، وهو نسخة معربة من المسلسل التركي “عروس اسطنبول”.
ولأول مرة يظهر ظافر العابدين في مسلسل وهو يتحدث باللهجة اللبنانية، إذ كان يتحدث باللهجة المصرية في الأعمال اللبنانية التي سبق وشارك بها.