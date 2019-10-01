الفنان طارق صبري في زيارة للأطفال مرضى السرطان.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
زار الفنان المصري طارق صبري المعهد القومي للأورام لدعم مرضى السرطان، بعد حادث التفجير الأخير.
الفنان المصري شارك جمهوره من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام» بعدد من الصور له مع الأطفال المرضى، حيث قام بجولة داخل المعهد.
طارق صبري عبر عن إعجابه الشديد بالتجديدات التي تتم في المعهد بعد الخراب الذي حل به، والتقط الصور مع الأطفال المرضى، ووعدهم بزيارة أخرى.
الفنان الشاب دعا الجمهور وزملائه الفنانين من خلال حسابه الخاص لزيارة المعهد القومي للأورام، وحازت الصور على إعجاب جمهوره، واعتبرها لفتة طيبة منه.
يٌذكر أن آخر أعمال الفنان طارق صبري مسلسل «البيت الكبير»، والذي صور منه جزأين، وسيتم عرض الجزء الثالث قريبا.
مسلسل “البيت الكبير” دراما صعيدية تنتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويشارك في بطولته مجدي كامل وسوسن بدر وأحمد بدير، ولوسي ولقاء سويدان، وشريف باهر، وداليا مصطفى، ودنيا المصري، وريم بوشناق وغيرهم، وهو من إنتاج ممدوح شاهين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
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