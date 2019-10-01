كندة علوش عن سر أناقتها: زوجي السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية كندة علوش، سر إطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والأناقة التي تتمتع بها.

كندة علوش، قالت في تصريحات صحفية لقناة “أنغامي”: “هقولك سر الصراحة عمرو م هو من يهتم بإطلالتي ما انا الصراحة، وعادة الست هي من تهتم بإطلالة زوجها”.

وأضافت: “عمرو ما شاء الله أنيق جدًا ويعرف كيف يلبس وكل إطلالته بيهتم جدًا بالتفاصيل لأن ذوقه كتير حلو، ولأنه بيحب الخلط ما بين الكحلي والأسود ولذلك أخذ برأيه دائمًا”.

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وأصيب الفنان عمرو يوسف، بالخجل من إطراء زوجته كندة علوش، وعلق عليه قائلًا: “هي بالغت شوية”.

الفنانة السورية، شاركت مؤخراً في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، للمرة الأولى بعد إنجابها لطفلتها الأولى حياة والتي رزقت بها قبل عشرة أشهر.

وكشفت في تصريحات تلفزيونية أنها للمرة الأولى تترك طفلتها الأولى بعد ولادتها للمشاركة في المهرجان.

الفنان عمرو يوسف، أكد أنه بعد إنجاب طفلته شعر بحب جديد من نوعه وأنه ينتظر بفارغ الصبر الإنتهاء من أعماله والعودة للعب معها.