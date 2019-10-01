نبيل الحلفاوي عن خمور التصوير: طبعًا حقيقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد متابعيه حول حقيقة شرب الخمور خلال الأعمال الفنية التي يقدمونها وهل تكون حقيقة أم مجرد عصائر؟.

نبيل الحلفاوي، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر” ساخرًا: “طبعا خمور حقيقي.. عشان ما نعرفش نكمل يوم التصوير.. والديناميت اللي في إيلات كان حقيقي برضه.. عشان ينفجر وما نكملش الفيلم”.

وأصاف: “والرصاص في الأفلام حقيقي عشان كده بتلاقي الممثل اللي بينضرب بيه ما بيعملش غير الفيلم ده.. ومشهد الرصاص بيتصور آخر مشهد.. الكلام للي بيقولوا إن الخمور بجد”.

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كما رد على سؤال أخر حول أكثر الشخصيات التي أثرت في شخصيته قائلا: “مش تأثرت بيها.. لكن أثرت على المود بتاعي.. يمكن لما كنت بعمل مسلسل ونوس خاصة أنني احتفظت بمظهره طوال مدة التصوير”.

وأضاف: “وأيضا أثناء تصوير دور عبدالناصر.. كنت مهموما معظم الوقت”.

وعن أكثر الشخصيات التي يعتز بها خلال مشواره الفني قال: “الهجان كان حالة خاصة بالنسبة لكل من عملوا فيه.. وإيلات كنا كأننا في فترة تجنيد بالفعل، أضف لهما عبدالناصر وسعد زغلول والزيني بركات وونوس.. ولا أريد أن أسترسل.. الحقيقة إن صعب أختار دور معين”.