ريم البارودي تستعين بوفاء عامر من أجل هذا المشهد وتوجه لها رسالة خاصة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي، سر نجاح مشهد انهيارها بعد وفاة طفلها في مسلسل “قيد عائلي”، والمعروض خلال الوقت الحالي.

ريم البارودي، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “بطبطبي علي قلبي كاني حته منك مهما كتبت عمري مااعرف أوصف أخلاقك وحنيتك وجدعنتك دي سنين طويلة وجودك في حياتي نعمة كبيرة البوست ده علي إحدى المكالمات الهاتفية اللي بينا النجمة الكبيرة وفاء عامر”.

وأضافت: “كلمتها الفجر وأنا في حالة عصبية شديدة قولتها بقالنا كتير مش بنصور وراجعين التصوير وعندي بكرة الصبح مشهد صعب جدا مستر سين وعمري ماعملت حاجة شبهه قبل كده موت ابني طفل وأنا مش أم ومش عارفة الإحساس وهل هو مختلف عن موت الأب والأم وكنت خايفة خوف لإن كل أم هتتفرج”.

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وتابعت: “جاوبتني علي كل التساؤلات اللي بدور في عقلي وقلبي حتي من غير ماقولها عمري ما انسى ردك وانتي بتقوليلي أمينة رزق لم تنجب وبخبرتك وعشقك للفن كانك مدرس وبيذاكر ويراجع مع تلميذه عشان داخل امتحان شكرا وحفضل دايما أشكرك علي وجودك في حياتي لإنه فرق كتيرر في حياتي قيد عائلي أهم مشهدين كانو النهارده أنا نجحت يا وفاء والفضل يرجع ليكي”.

“قيد عائلي”، من بطولة الفنان عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، ريم البارودي، إنعام سالوسة، صبري فواز، منة فضالي، محمد نجاتي، إيهاب فهمي، عمر الشناوي، هشام المليجي، سمير بدير، دنيا عبدالعزيز، كارولين عزمي، أميرة هاني، كريم عبدالخالق وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة فنون مصر ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.