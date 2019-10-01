ابن ماجد المصري يدخل مجال التمثيل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

دخل نجل الفنان ماجد المصري الوسط الفني مؤخرا، شأنه في ذلك شأن عدد كبير من أبناء الفنانين.

نجل ماجد المصري الأصغر، آدم المصري، انضم لفريق عمل مسلسل «بحر»، والذي يقوم ببطولته والده الفنان ماجد المصري.

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الفنان ماجد المصري نشر صورة لنجله من المسلسل، وكتب معلقا: «المصري الصغير من مسلسل بحر».

مسلسل “بحر” من بطولة الفنان ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان ومنه عرفة.

ماجد المصري تزوج في بداية حياته الفنية من المطربة منى إش إش، وأنجب منها ابنه أحمد المصري وابنته ماهيتاب، واحتفل ماجد بزفاف ابنه منذ شهور بحضور نجوم الوسط الفني.

ماجد انفصل منذ سنوات عن منى إش إش بعد النجاح الفني الذي حققاه معا، وتزوج بعد ذلك من رانيا أبو النصر، وأنجب ولد وفتاة.