صورة قديمة لـ تيم حسن وباسل خياط تحصد إعجاب الجمهور

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متابعة بتجــــــــــرد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قديمة جدا جمعت الفنانين السوريّين باسل خياط وتيم حسن.
وفيما اورد البعض بأن هذه الصورة التقطت اثناء دراستهما في معهد التمثيل، لفت آخرون في تعليقاتهم إلى ان الصورة تعود لسنوات حينما شاركا سويّا في احد المسلسلات.
واللافت أن الصورة حصدت إعجاب الجمهور الذي تمنى في موجة من التعليقات أن يجتمع النجمان في عمل درامي واحد.
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