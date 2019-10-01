حفل خطوبة جنيفر لوبيز وألكس رودريغز.. جمالها يحبس الأنفاس

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز البالغة من العمر 49 عاماً، بخطوبتها على لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز.

وشاركت لوبيز مع جمهورها على انستغرام، صوراً من حفل الخطوبة، وأشارت في قسم التعليقات إلى أنها الحفل جرى يوم 27 أيلول الفائت.

وكتبت لوبيز: “حفل الخطوبة اليوم الأكثر جمالا وأناقة”.

ووفق موقع “انترتاينمنت تونيت”، تولى صديقا جنيف، بوب وكارول مهمة تنظيم الحفل الذي حضره أفراد عائلتي الثنائي واولادهما من الزيجات السابقة.