جاستن بيبر يحتفل بزفافه على هايلي بالدوين.. بحضور أبرز مشاهير العالم – بالصور

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متابعة بتجــــــــــــــرد: جدّد النجم الكندي جاستين بيبر عهود زواجه من عارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين، وأقاما حفلاً فريداً حضره أبرز نجوم أميركا والعالم.
فبعد زواجهما رسمياً لأول مرة في محكمة نيويورك في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، اقام بيبر وبالدوين حفل زفاف حضره أكثر من 150 شخصاً من أفراد الأسرة والأصدقاء في ساوث كارولينا.
وظهرت هايلي (22 عامًا) بفستان أبيض قصير أما جاستين بيبر (25 عاماً) فظهر بإطلالة كاجوال.
كما أشارت صحيفة دايلي مايل إلى أن الحفل الذي أقيم مساء الإثنين، هو من ضمن جملة احتفالات ينوي الثنائي إحيائها بمناسبة تجديد العهود، على أن يقام حفل زفاف ضخم بعد احتفال ديني في الأيام المقبلة.
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