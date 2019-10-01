ولدا هشام حداد يستقبلانه بلقاء مؤثّر بعد عودته من جولته الأميركية

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر الفنان اللبناني هشام حداد مجموعة فيديوهات عبر خاصية الـstory على حسابه الرسمي على انستغرام، يظهر فيها كيف استُقبل في منزله من قبل ولديه بعد عودته من جولة فنية خارج البلاد.

ففور وصوله الى منزله في لبنان عقب انتهاء جولته في أميركا وكندا، كان كل من كارل ومارك طفليه ينتظرانه على الباب لمفاجئته بلقاء عفوي ومؤثر أسر قلوب رواد الإنترنت.

ومع عودة هشام حداد الى لبنان، يستكمل الإعلامي والممثل الكوميدي نشاطه التلفزيوني في برنامج “لهون وبس” قريباً على شاشتسّ الـLBCI والـ LDC.