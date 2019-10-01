- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجـــــــــــرد: أقام عروسان هنديان من محبي ديزني لاند حفل زفافهما بعنوان “بوليوود في ديزني لاند باريس”. وأراد كل من فارون بهانوت (29 عاماً)، وزوجته أنيشا سيث (29 عاماً)، أن يكونا أوّل ثنائي ينقل التراث الهندي إلى العاصمة باريس.
وفي التفاصيل، ارتدت العروس أربعة فساتين، بما في ذلك ثوب الزفاف الأبيض التقليدي وأزياء هنديّة ملوّنة وتبادل الزوجان الوعود أمام قصر فرساي الشهير أمام حضورٍ من 350 شخصاً وتلذّذوا بأشهى المأكولات الهنديّة وغيرها. كما رقص العروسان رقصتهما الأولى مع ميكي وميني موس.
وقُدّرت تكلفة الحفل بمبلغٍ بين 32000 يورو و55000 يورو، مع العلم أنّ إدارة ديزني لاند قد دعمتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بوليوود في ديزني لاند باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.