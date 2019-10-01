متابعة بتجـــــــــــرد: أقام عروسان هنديان من محبي ديزني لاند حفل زفافهما بعنوان “بوليوود في ديزني لاند باريس”. وأراد كل من فارون بهانوت (29 عاماً)، وزوجته أنيشا سيث (29 عاماً)، أن يكونا أوّل ثنائي ينقل التراث الهندي إلى العاصمة باريس.

وفي التفاصيل، ارتدت العروس أربعة فساتين، بما في ذلك ثوب الزفاف الأبيض التقليدي وأزياء هنديّة ملوّنة وتبادل الزوجان الوعود أمام قصر فرساي الشهير أمام حضورٍ من 350 شخصاً وتلذّذوا بأشهى المأكولات الهنديّة وغيرها. كما رقص العروسان رقصتهما الأولى مع ميكي وميني موس.

وقُدّرت تكلفة الحفل بمبلغٍ بين 32000 يورو و55000 يورو، مع العلم أنّ إدارة ديزني لاند قد دعمتهما.