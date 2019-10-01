انطلاق عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت عمليات "التصويت المبكر" في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019، الثلاثاء، بهدف إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حال عدم تمكنهم من التصويت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وبدأ تطبيق "التصويت المبكر" في انتخابات "الوطني الاتحادي" بالإمارات عام 2015، كفرصة ثانية أمام من حالت ظروفهم دون أداء واجبهم الانتخابي في يوم الانتخابات الرئيسي.
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