ظافر العابدين ونيللي كريم يواجهان مشكلة

شارك الممثل التونسي ظافر العابدين، جمهوره بفيديو عفوي وظريف يجمعه بالممثلة المصرية نيللى كريم، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام. وكتب ظافر، قائلاً: “نحن نصور فيلماً مع بعضنا ولكن نحن نكافح لأخذ سيلفي”.

Advertisements

بدورها نشرت نيللي الصور عبر حسابها على انستغرام، مشيرة الى أنه ليس من السهل أخذ سيلفي ولكن في النهاية تم حل المشكلة الصغيرة والتقاط السيلفي.

نذكر ان ظافر العابدين يشارك في بطولة فيلم “العنكبوت” مع نخبة من الممثلين هم نيللي كريم، احمد السقا وغيرهم واخراج أحمد نادر جلال.

نشير ان “العابدين” يطل حالياً على الشاشة بمسلسل “عروس بيروت”، بطولة كل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغى، جاد أبوعلى، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، مي صايغ وغيرهم. من توليف نادين جابر وبلال شحادات.