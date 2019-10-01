"أبو" يُعلّق على اتهام مهرجان الجونة بالعري.. وهذا ما قاله عن ابنته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنان المصري "أبو" في اختتام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وأطلق فيه أغنيته الجديدة بعنوان "حبيبي يا ليل" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع لروبرت كمال.

واستغرب "أبو" مما وصفها بـ"الحملة الممنهجة" ضد مهرجان الجونة، مؤكدًا أنه كان يتضمّن عرضًا لعدد مهم من الأفلام السينمائية التي لها وَقْعٌ مميزٌ على الساحة.

وتحدّث الفنان المصري لـ"فوشيا" عن بدء استعداداته لاستقبال مولودته الأولى، ورأيه في مهرجان الجونة أيضًا.