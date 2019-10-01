متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنان المصري "أبو" في اختتام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وأطلق فيه أغنيته الجديدة بعنوان "حبيبي يا ليل" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع لروبرت كمال.
واستغرب "أبو" مما وصفها بـ"الحملة الممنهجة" ضد مهرجان الجونة، مؤكدًا أنه كان يتضمّن عرضًا لعدد مهم من الأفلام السينمائية التي لها وَقْعٌ مميزٌ على الساحة.
وتحدّث الفنان المصري لـ"فوشيا" عن بدء استعداداته لاستقبال مولودته الأولى، ورأيه في مهرجان الجونة أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر "أبو" يُعلّق على اتهام مهرجان الجونة بالعري.. وهذا ما قاله عن ابنته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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