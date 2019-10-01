باسل خياط.. هل يغيبُ عن دراما رمضان 2020؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنتْ شركةُ "إيغل فيلمز" لصاحبها جمال سنان، منذ مدة قصيرة عن مشروع يجمع الممثل السّوري باسل خياط والمخرج رامي حنا، وقالت الشركة إن المشروع يتألف من 10 حلقات كتبها إياد أبو الشامات. فقد نجح الثنائي معًا بمسلسل "تانغو"، ثم كرّرا التجربة العام الماضي في مسلسل "الكاتب".

ومع اقتراب الإعلان عن المسلسلات التي سوف يتم بثها في السّباق الرمضاني المُقبل، تبيّن بحسب مصادر صحفية أن الشركة المُنتجة لم تتفق بعد مع باسل خياط وربما سيشهد هذا العام غيابه عن رمضان 2020.

وتدرس "إيغل فيلمز" في الوقت الحالي عملاً يجمع الفنان السّوري مع النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور التي انضمت للشركة المنتجة مؤخرًا، لكن لغاية الآن لم يتم الاتفاق مع باسل على بطولة العمل.