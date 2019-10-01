شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى فى 6 إطلالات جذابة من مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت النجمة منى زكى الأنظار أثناء حضورها على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، منذ حفل الافتتاح وعلى مدار الفعاليات ومشاهدة الأفلام، فظهرت خلال حضورها بإطلالات أنيقة وجذابة اتسمت بالهدوء والألوان الهادئة البسيطة من خلال 6 إطلالات من تصميم مى جلال ابنة خالتها.

وكانت منى زكى أعلنت خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة عن اتفاقية من نوع خاص بين مهرجان الجونة واليونيسف وتستمر لمدة 5 سنوات، مؤكدة أن الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولي.

وكان مهرجان الجونة السينمائى اختتم دورته الثالثة الجمعة الماضية وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة به المخرج المصرى خيرى بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مى مصرى إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجنيى الوطنى ومهرجان ستريلكا السينمائى.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالى موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائى فى السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة أن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التى عملت مبرمجة فى مهرجان روتردام السينمائى الدولى لمدة 15 عامًا، وطلال ديركى المخرج والمنتج السينمائى السورى الذى ترشح لجائزة الأوسكار فى عام 2019. كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.

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إطلالة جريئة لمنى زكي في الجونة



إطلالة مبهرة لمني زكي في الجونة



إطلالة مميزة لمني زكي في الجونة



منى زكي وكندة علوش في الجونة



مني زكي