شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان.. مطرب أبعدته خلافات المحاكم عن الساحة الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم بهاء سلطان بعيد ميلاده وهوالفنان الذي أبعدته الخلافات والمحاكم عن الساحة الغنائية ،حتى الآن لم يحسم الخلاف الدائربين الفنان بهاء سلطان والمنتج الفنى نصر محروس فى أروقة المحاكم د، الأمر الذى أثر على سلطان وأقصاه على الساحة الغنائية لسنوات طويلة باستثناء أغانى سينجل يطرحها بين حين وآخر أغلبها تترات لمسلسلات درامية.

غياب بهاء سلطان لم يؤثرعلى شعبيته، ففى آواخر سبتمبر الماضى استعاد العديد من نشطاء "تويتر" ذكرياتهم مع مجموعة من أغنيات بهاء سلطان خلال مشواره الغنائى الحافل، وهو ما تسبب في تصدر اسمه بين التريندات، وطالب الجمهور بهاء سلطان بعودته من جديد للساحة الغنائية

بهاء سلطان تحدث عن أزمته مع نصر محروس فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إذ قال: "نفسى أقدم أغانى لجمهورى زى زمان وأرجع تانى أقرب منه، لكن القضايا المرفوعة من نصر محروس مازالت بين يدى القضاء، وأتمنى حلها".

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ورغم الخلاف، لا ينكر بهاء سلطان فضل نصرمحروس عليه، وأنه كان سببًا فى نجاحه متمنيًا حل هذه المشاكل والعودة إلى جمهوره من جديد.