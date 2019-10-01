شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى وأوس أوس داخل كباريهات شارع الهرم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصورنجم مسرح مصرحمدى الميرغنى مشاهده فى مسلسل "روحين فى زكيبة" اليوم الثلاثاء داخل كبارية بمنطقة الهرم، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان أوس أوس، ورحاب الجمل التى تجسد دورراقصة خلال الأحداث، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يوم واحد وينتقل بعدها فريق العمل إلى موقع تصوير أخر.

مسلسل "روحين فى زكيبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه فى 30 حلقة ومقررعرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

يذكرأن حمدى الميرغنى يعيش حالة من النشاط فى الوقت الحالى بعد عودة تصوير مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل أمام والذى يشارك فى بطولته، إضافة إلى استمراره فى تصويرفيلم "ديدو" مع كريم فهمى وبيومى فؤاد، وكذلك مشاركته فى عروض "مسرح مصر" بموسمه السابع والأخير.