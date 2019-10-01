شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر فى إطلالات السجادة الحمراء بمهرجان الجونة..بين الشقاوة والدلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مى عمر من الفنانات الشابات اللاتى نجحن فى جذب الأنظار إليها خلال الفترة الماضية عقب ظهورها فى عدة أعمال فنية مع نجوم كبارلهم جمهورعريض مثل أحمد السقا فى "ولد الغلابة"، ومن قبله "الأسطورة" مع محمد رمضان، ثم "ريح المدام"، مع أحمد فهمى وأكرم حسنى، ومنذ أيام قررت الفنانة مى عمر أن تطل على جمهورها عبرالسجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، بـ 5 اطلالات مختلفة تنوعت بين الكلاسيكية والجريئة، وكانت النتيجة رائعة بالنسبة لها بعد أن أشادت النجمة العالمية باريس هيلتون باطلالاتها فى حفل افتتاح المهرجان.

وكان مهرجان الجونة السينمائى اختتم دورته الثالثة الجمعة الماضية وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة به المخرج المصرى خيرى بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مى مصرى إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجنيى الوطنى ومهرجان ستريلكا السينمائى.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالى موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائى فى السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة أن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التى عملت مبرمجة فى مهرجان روتردام السينمائى الدولى لمدة 15 عامًا، وطلال ديركى المخرج والمنتج السينمائى السورى الذى ترشح لجائزة الأوسكار فى عام 2019. كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.

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