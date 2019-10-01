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شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كلوم تحضر عرض Maleficent بفستان سعره 1764جنيها إسترلينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية هيدي كلوم وتوم كوليتزمؤخرا بزواجها على متن يخت فخم يطل على ساحل جزيرة كابري الإيطالية وذلك في شهر أغسطس الماضى، لكن بظهورالزوجين بتأكد الجميع أنهما مازالا في مرحلة شهر العسل.
فقد حرصت كلوم البالغة من العمر 46 عاما أن تحضر العرض الأول لفيلم " Maleficent: Mistress Of Evil " مع زوجها نجم الروك ذو الـ 30 عام وذلك في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
ظهرت هيدي كلوم وهي تقبل زوجها علي السجادة الحمراء وهي اللحظة التي سجلتها الكثير من عدسات المصورين، كما حرصت كلوم علي التقاط عدد من الصور التذكارية مع محبيها ومعجبيها وذلك قبل بدء عرض الفيلم .
كانت هيدي كلوم مرتديه فستان قصير باللون الاحمرمن الجلد وهو واحد من أرقي تصميمات دار أزياء " Dundas " ووصل سعره إلي 1764 جنيه استرليني .
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