حكيم يشوق جمهوره بأغنية جديدة: "سيبونا في حالنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شوق الفنان حكيم جمهوره لطرح أغنية جديدة، بعنوان "سيبونا في حالنا". ونشر حكيم بوستر دعائيا للأغنية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "قريبًا.. سيبونا في حالنا". يذكر أن الفنان حكيم أعلن عبر حسابه بموقع "إنستجرام" عن طرح أول أغنية من ألبومه الجيد في النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، وهي "سيبونا في حالنا".

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