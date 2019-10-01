ياسمين كساب تنشر صورة تجمعها بالراحل محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين كساب صورة تجمعها بالفنان الراحل محمود عبدالعزيز، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت كساب في الصورة، وهي تحتضن الفنان محمود عبد العزيز، وعلقت: "الله يرحمك، الساحر". وتوفي الفنان محمود عبد العزيز، 12 نوفمبر عام 2016، عن عمر يناهز الـ70 عاما.

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