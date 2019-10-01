بالفيديو.. ظافر العابدين: هذه معاناتي مع نيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان التونسي ظافر العابدين جمهوره ومحبيه، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو جمعه بالفنانة نيللي كريم، أظهر خلاله معاناته مع التقاط صورة سيلفي رفقتها.

علق ظافر على الفيديو: "نصنع معًا فيلمًا بكل سهولة، بينما نكافح من أجل التقاط صورة سليفي".

شارك الثنائي في مسلسل "تحت السيطرة" رمضان 2015، وهو عمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج تامر محسن.

ويُعرض حاليًا لظافر العابدين مسلسل "عروس بيروت"، على شبكة إم بي سي.