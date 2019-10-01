محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل "ملاك"، عبر حسابها الرسمي بموقع" إنستجرام".
وظهر في الصورة الفنان صبري فواز والفنان محمود عبد المغني والفنانة أميرة العايدي، وعلقت مهنا على الصورة:" سعيدة جدا بالعمل مع الناس الجميلة، وإن شاء الله يبقى مسلسل حلو أوي ".
وتابعت هنادي:" مسلسل ملاك يا مسهل يا رب دعواتكم ، تأليف: أستاذ حسان دهشان، إخراج أستاذ ابراهيم فخر، إنتاج محمد احمد السبكي، بطولة محمود عبد المغني ، صبري فواز ، هنادي مهنا ، آيتن عامر، أسماء جلال، فراس سعيد، أميره العايدي، لبني ونس، حسام داغر، كريم فهمي، و لسه فيه نجوم كتير ان شاء الله ، دعواتكم بالتوفيق".
مسلسل "ملاك" بطولة كريم فهمي، أحمد صيام، صبري فواز، أيتن عامر، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر.
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا وأحمد فهمي وصبري فواز في كواليس "ملاك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.