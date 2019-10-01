هنادي مهنا وأحمد فهمي وصبري فواز في كواليس "ملاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل "ملاك"، عبر حسابها الرسمي بموقع" إنستجرام".

وظهر في الصورة الفنان صبري فواز والفنان محمود عبد المغني والفنانة أميرة العايدي، وعلقت مهنا على الصورة:" سعيدة جدا بالعمل مع الناس الجميلة، وإن شاء الله يبقى مسلسل حلو أوي ".

وتابعت هنادي:" مسلسل ملاك يا مسهل يا رب دعواتكم ، تأليف: أستاذ حسان دهشان، إخراج أستاذ ابراهيم فخر، إنتاج محمد احمد السبكي، بطولة محمود عبد المغني ، صبري فواز ، هنادي مهنا ، آيتن عامر، أسماء جلال، فراس سعيد، أميره العايدي، لبني ونس، حسام داغر، كريم فهمي، و لسه فيه نجوم كتير ان شاء الله ، دعواتكم بالتوفيق".

مسلسل "ملاك" بطولة كريم فهمي، أحمد صيام، صبري فواز، أيتن عامر، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر.