كريم فهمي في كواليس مسلسله الجديد "ملاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بأبطال مسلسله الجديد "ملاك". وعلق: "مسلسل ملاك، يارب دعواتكم، لسه فيه نجوم كتير إن شاء الله، دعواتكم بالتوفيق". Advertisements ومن المقرر بدء تصوير المسلسل خلال الأيام القادمة، ويتم عرضه خارج السباق الرمضاني، وعدد حلقاته 45 حلقة. المسلسل من تأليف حسان دهشان، وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمود عبدالمغني، صبري فواز، هنادي مهنا، أيتن عامر، أسماء جلال، فراس سعيد، أميرة العايدي، لبنى ونس، حسام داغر، كريم فهمي.

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