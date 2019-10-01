بعد حصد جائزة "الجونة".."ستموت في العشرين" يشارك في "هامبورج السينمائي"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في رابع مشاركة له بالمهرجانات السينمائية يعرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء، بالدورة السابعة والعشرين لمهرجان هامبورج السينمائي بألمانيا، والذي بدأت فعالياته الخميس الماضي.

وغادر المخرج أمجد أبو العلاء، اليوم الثلاثاء، القاهرة، متوجها إلى ألمانيا لعرض الفيلم بالمهرجان، عقب مشاركته بصحبة المنتجين المصري حسام علوان والسوداني محمد العمدة في حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي وبرنامجها "معكم"، للحديث عن العمل.

ومن المقرر- أيضا- عرض الفيلم بمهرجان الفيلم العربي بألمانيا الذي تقام فعالياته من 4 إلى 12 أكتوبر، وكان قد حصل مؤخرًا على جائزة النجمه الذهبية بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، ونال جائزة "أسد المستقبل"، كأفضل عمل أول لمخرجه في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وأقيمت له أربع عروض في مهرجان تورنتو السينمائي.

الفيلم مستوحًي عن رواية للكاتب السوداني حمور زيادة بعنوان "النوم عند قدمي الجبل"، ويشارك في بطولته مصطفى شحاتة، أسما مبارك، محمود السراج، طلال عفيفي، بونا خالد، موسيقى أمين بوحافة، مونتاج هبة عثمان، ديكور رشا خفاجي، إنتاج حسام علوان ومحمد العمدة.