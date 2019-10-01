فيديو.. محمد عامر يفاجئ جمهوره بمقلب جديد

فاجأ الفنان محمد عامر جمهوره بمقلب جديد، حيث نشر فيديو مع زوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعرب في بداية الفيديو عن حزنه الشديد لانفاصله عن زوجته، وعلق قائلًا: "فيه ناس كتير بعتولى وكانوا فاكرين

أنه مقلب..بس أنا هفضحك وأعرف كل الناس حقيقتك عشان أنا استحملت كتير أوى ..وربنا هو اللى هياخدلى حقى من أى حد قال فى حقى كلمة وحش".

وأتضح في نهاية الفيديو أنه كان مقلبًا ليداعب به جمهوره.

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يذكر أن الفنان محمد عامر شارك في العديد من الأعمال الفنية المميزة من بينهم: "أزمة نسب، خاتم سليمان، باب الخلق، عشق النساء، المصارع، حسن ونعيمة".