شاهد.. مي عمر تتألق بلوك جديد

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام. وظهرت "عمر" بلوك جديد نال من إعجاب الجمهور وعلقت قائلة:"تم التحقق تغذية عقلك مع الأفكار الإيجابية Advertisements وجذب أشياء عظيمة في حياتك". وجذب أشياء عظيمة في حياتك". يذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا في رمضان 2019.

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