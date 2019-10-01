شاهد.. جلسة تصوير جديدة لهبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي جلسة تصوير جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. والفيديوهات الانستجرام. وظهرت "مجدي" في الجلسة بلوك جديد علي البحر وعلقت قائلة:" بحب ده":. وعلقت قائلة:" بحب ده":. Advertisements ويذكر أن آخر أعمال هبة مجدي مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا في موسم رمضان 2019.

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