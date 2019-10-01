تعرف علي تفاصيل حفل هاني شاكر بأمريكا

يحيي النجم الكبير هاني شاكر، حفلاً غنائياً ،وذلك بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكيةيوم السبت الموافق 16 نوفمبر نوفمبر ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد كبير من العرب والمصريين في الحفل. الحفل. ويشار إلى أن هاني شاكر ،يستعد لطرح أغنية بعنوان "مصر أجمل شيء" من كلمات محمد صلاح وألحان خالد جنيدي وتوزيع موسيقي ييشوي سمير.

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